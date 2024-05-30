ニトリの電動リクライニングソファー

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商品詳細
カラー···ブラックサイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）購入して一年経っていないです。目立った傷や汚れ等ないです。売れたら一度綺麗にしてからお渡しします。値引きも無しで購入していただけるならば革専用のクリーニング剤のセットもお付けしてお渡し致します。保証書も探せば多分でてきます。
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