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ニトリの電動リクライニングソファー
商品番号 K46010873281
商品名

ニトリの電動リクライニングソファー
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 29,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラックサイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）購入して一年経っていないです。目立った傷や汚れ等ないです。売れたら一度綺麗にしてからお渡しします。値引きも無しで購入していただけるならば革専用のクリーニング剤のセットもお付けしてお渡し致します。保証書も探せば多分でてきます。
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