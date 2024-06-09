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HALO ハロ　ANNE CHAIR セカイノオワリ
商品番号 A32776194812
商品名

HALO ハロ　ANNE CHAIR セカイノオワリ
ブランド名 アスプルンド
特別価格 税込 36,176 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HALOANNECHAIRVELVETPATCHWORKBOHEME(ベルベットパッチワークボヘム)ヒカキンやセカイノオワリが愛用して人気のchairです☆.。.:*・大切にしておりますので美品かと思います。中古品にご理解頂ける方でお願いいたします。お揃いのchairも出品しています。商品説明伝統と革新をコンセプトにこだわりのアンティークリプロダクトを世に送り出すTIMOTHYOULTONBYHALO(ティモシーオルソンバイハロ)のANNECHAIR(アンチェア)です。上品なベルベットを大胆にパッチワーク加工した張地や高級感漂う背のデザインは個性的でお部屋に絶妙なインパクトを与えます。他にはないオリジナリティあふれるフォルムはダイニングやリビングのみならず、寝室や書斎など、様々なお部屋で活用できます。■サイズ：W680×D830×H780/SH390/AH480mm■材質　：ベルベット(ビスコース/ポリエステル)
http://narcologia.ru/goods/sepulchral829532.html
http://narcologia.ru/goods/calling853350.html
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