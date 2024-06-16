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【新品】スターバックス　ホリデー2020ステンレスボトルジェムズ　360ml
商品番号 O63851290279
商品名

【新品】スターバックス　ホリデー2020ステンレスボトルジェムズ　360ml
ブランド名 スターバックス
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用。宝石のようにきらめく銀世界をピンクとブルーのグラデーションで表現したステンレスボトルです。フタを回して開けるシンプルな構造で、パーツが少なく、お手入れが簡単です。ラベルと取扱書をなくしたが、新品未使用品です。素材···ステンレスグラス/カップ/酒器···水筒カラー···ピンク、水色#スターバックスコーヒージャパン#スターバックス
http://narcologia.ru/goods/insignificant805682.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy875353.html
http://narcologia.ru/goods/reflector879564.html

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