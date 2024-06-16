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- 【新品】スターバックス ホリデー2020ステンレスボトルジェムズ 360ml
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商品詳細
新品未使用。宝石のようにきらめく銀世界をピンクとブルーのグラデーションで表現したステンレスボトルです。フタを回して開けるシンプルな構造で、パーツが少なく、お手入れが簡単です。ラベルと取扱書をなくしたが、新品未使用品です。素材···ステンレスグラス/カップ/酒器···水筒カラー···ピンク、水色#スターバックスコーヒージャパン#スターバックス
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