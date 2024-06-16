unico ストラーダ　食器棚

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商品詳細
ブランド／unico(ウニコ)・シリーズ／ストラーダ・参考定価／164,160円(税込)・現在は廃盤商品です。○サイズ・W1200xD480xH1800(mm)カラー···ブラウン種類···食器棚・キッチンボード特徴···コンセントあり約5年間使用。オーダーの棚に買い替えるため、不要となりました。目立つ傷は写真でご確認ください。送料込みの値段です。他の出品物よりお求めやすい価格になってるかと存じます。北欧ウニコカップボード食器棚
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