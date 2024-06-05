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- 深鉢 九谷焼 太田俊英作 在銘 K361
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商品詳細
箱：縦約22.2㎝、横約21.8㎝、高さ約12.8㎝鉢：直径約19.4㎝、高さ約9.5㎝総重量：約1.2㎏底に少し汚れがありますが、他は目立った傷や汚れはなく綺麗です。状態は写真でご確認ください。長期保管品の為、ご理解頂ける方宜しくお願い致します。#和食器#皿#盛鉢#大鉢#九谷
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