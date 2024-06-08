コイズミ ペンダントライト 3灯セット モダン インテリア

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商品詳細
◎タイトルKOIZUMIコイズミペンダントライト3灯セット照明糸北欧モダンインテリアダイニング◎サイズ幅:13高さ:16全長:70＊単位はcm全長調節:可能取付タイプ:ダクトレール◎コメントシェードから溢れる光と斬新で大胆なフォルムはミッドセンチュリーの代名詞とも言えるデザイン照明であると同時に、現代においても色褪せることのないモダンライティングとして飲食店や商業空間など、世界中の様々な空間を美しく彩っています。＊お値段交渉含め、コメントお待ちしております。お気軽にコメントください。◎コンディション内側に傷がありますが外側からは分からない程度の物になります。かなり分かりにくい部分にはなりますが神経質な方はご遠慮ください。当ショップはモダンインテリア、北欧家具、ヴィンテージ品を主に扱っておりますので中古品にご理解のある方のみご購入くださいませ。
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