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商品詳細
EKOLSUND/エーコルスンドリクライニングチェアは柔らかな丸みのあるシェイプで、小さなスペースにもフィットするサイズです。背もたれの角度を3段階に調節できるので、きちんとした姿勢で座ったり、後ろにもたれたり、寝転んで昼寝をしたり、お好きな使い方ができます……………2年ほど前に購入。別のソファを購入し、使わなくなってしまったため出品しました。喫煙者・ペットはおりません。カバーは取り外し可で、お洗濯も可。IKEAで新しくご購入いただき付け替えていただくこともできます。説明書と付属の工具はありませんが、梱包時は工具による取り外しはしないので不要かと思います。説明書はwebにてご確認ください。#IKEA#イケア#ソファ#一人暮らし#パーソナルチェア#リクライニング定価:42,990円
http://narcologia.ru/goods/moped532768.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce426155.html
http://narcologia.ru/goods/organization515562.html
IKEA EKOLSUND エーコルスンド パーソナルチェア ソファ 一人暮らし
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