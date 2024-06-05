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KARTELL（カルテル）スツール　STONE アンバー
商品番号 S98114874581
商品名

KARTELL（カルテル）スツール　STONE アンバー
ブランド名 カルテル
特別価格 税込 8,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

引越しのため出品します。カルテル正規品です。座面と底面に細かい傷がかなりついていますので、お写真でご確認お願いします。日の当たる場所だとキラキラと光を反射して綺麗です。どんなインテリアにも合わせやすい色だと思います。参考価格　¥42,800ブランド：Kartell|カルテル商品番号：SFCH-K8800-SA（AMB）商品名：ストーンサイズ：本体：φ30/H46cm材質：ポリカーボネートカラー：アンバー備考：重量：2.5kg耐荷重：約80kg
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