KARTELL（カルテル）スツール　STONE アンバー

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商品詳細
引越しのため出品します。カルテル正規品です。座面と底面に細かい傷がかなりついていますので、お写真でご確認お願いします。日の当たる場所だとキラキラと光を反射して綺麗です。どんなインテリアにも合わせやすい色だと思います。参考価格 ¥42,800ブランド：Kartell|カルテル商品番号：SFCH-K8800-SA（AMB）商品名：ストーンサイズ：本体：φ30/H46cm材質：ポリカーボネートカラー：アンバー備考：重量：2.5kg耐荷重：約80kg
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