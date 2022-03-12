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航空機用高度計(OH済み、実働品)
商品番号 R88776151510
商品名

航空機用高度計(OH済み、実働品)
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 21,414 円
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商品詳細

2019年にオーバーホールしてその後未使用です。FAAのタグ付き。
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