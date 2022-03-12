航空機用高度計(OH済み、実働品)

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商品詳細
2019年にオーバーホールしてその後未使用です。FAAのタグ付き。
http://narcologia.ru/goods/response665742.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical626001.html
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