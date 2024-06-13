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ヘルスウェーブ　ゴールド
商品番号 V31782144008
商品名

ヘルスウェーブ　ゴールド
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 30,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ヘルスウェーブ　ゴールド　D.C.Verrsion　すややか　ジュニアサイズです。■サイズ巾85㎝　長さ195㎝　厚さ9.5㎝■状態(2020年購入)新品未使用品　シミ等は確認出来ませんでしたが、素人保管です、ご理解いただき、ご購入をお願いいたします。シーツ1枚とマットレスバック付きになります。■定価192500円
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit217786.html
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