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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ヘルスウェーブ ゴールド D.C.Verrsion すややか ジュニアサイズです。■サイズ巾85㎝ 長さ195㎝ 厚さ9.5㎝■状態(2020年購入)新品未使用品 シミ等は確認出来ませんでしたが、素人保管です、ご理解いただき、ご購入をお願いいたします。シーツ1枚とマットレスバック付きになります。■定価192500円
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