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値下げ中❗️無垢材　スツール　2脚セット
商品番号 Q88746723652
商品名

値下げ中❗️無垢材　スツール　2脚セット
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 31,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

無垢材のおしゃれなスツール。2脚。出品中のテーブルと一緒に使用してましたが、こちらも置き場所が無くなった為、泣く泣く出品します(\u003e_\u003c)アンソロポロジー風高さ48cm
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