ONE PIECE ワンピース　ブラックマリア　うるティ　フィギュア

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商品詳細
フィギュア種類···コレクションフィギュアONEPIECEワンピースブラックマリア うるティ 2体セットです。※箱はありません。中古品の為細かい傷汚れがある場合があります。ご理解頂ける方のみご検討お願い致します。他出品の商品と同時購入で送料分お値引きします。覇ノ煌百獣海賊団
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