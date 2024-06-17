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- スポード spode 皿 2枚 ①
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商品詳細
スポード23cmプレート2枚英国製皿径23cm高さ2cm少しカトラリー跡はありますが割れ欠けヒビなどなくアンティークとしてはとても良好なコンディションです。箱はありませんので丁寧に梱包して発送いたします。
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