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商品詳細
Aynsley／エインズレイ ペンブロック ティーカップ＆ソーサー ペア2個組素材...陶磁器ペアセットです。新品、未使用ですが、箱から出して自宅にて長期保管しておりました。（食器棚に飾っておりました）※箱は処分してしまったのでありません。カップの1つに金彩が擦れた感じがあります。（フチ）もともとなのか保管状態からなのかは分かりません。※食器としての使用はしておりません。プチプチに包んで発送いたします。ご理解のある方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/navigate142230.html
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