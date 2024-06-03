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Aynsley／エインズレイ　ペンブロック　ティーカップ＆ソーサー
商品番号 K58695199170
商品名

Aynsley／エインズレイ　ペンブロック　ティーカップ＆ソーサー
ブランド名 エインズレイ
特別価格 税込 1,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Aynsley／エインズレイ　ペンブロック　ティーカップ＆ソーサー　ペア2個組素材...陶磁器ペアセットです。新品、未使用ですが、箱から出して自宅にて長期保管しておりました。（食器棚に飾っておりました）※箱は処分してしまったのでありません。カップの1つに金彩が擦れた感じがあります。（フチ）もともとなのか保管状態からなのかは分かりません。※食器としての使用はしておりません。プチプチに包んで発送いたします。ご理解のある方、よろしくお願いいたします。
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