【超美品】YAMAHA アルトサックス YAS-475

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商品の説明YAMAHAアルトサックスYAS-475ブランド：YAMAHA日本製ご覧いただきましてありがとうございます。付属品は写真のもの全てになります。マウスピースはパッチを貼っていたので傷はありませんがYAMAHAロゴの一部が取れています。スワブ3種やB.Airストラップと自己メンテに使用した書籍などが付属します。保証書は期限切れです。とても綺麗な状態ですが、一度人の手に渡ったものですので、神経質な方はご購入をご遠慮ください。商品状態はあくまでもこちらの主観となりますので、添付画像をよくご確認の上、ご判断ください。※発送はハードケースに入れてプチプチで包装して送らせていただきます。どうぞよろしくお願い致します。☆YAMAHAサイトより引用☆YAS-475生産完了品軽量かつ耐久性に富んだ設計で、プレイヤーのパフォーマンスを引き出します。音の要といわれるネックをクオリティアップするとともに、キイの操作性も格段に向上し、軽量かつ耐久性に富んだ設計の475シリーズ。上級モデルと同等の機能を多く備え、プレイヤーのパフォーマンスを存分に引き出してくれるモデルです。YAS-475生産完了品軽量かつ耐久性に富んだ設計の475シリーズ。音の要といわれるネックをクオリティアップするとともに、キイの操作性も格段に向上しています。スタンダードなゴールドラッカー仕上げ。希望小売価格:186,000円(税抜種類...サックス