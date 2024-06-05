【送料無料です‼️】水晶クラスター✨550g 天然石 パワーストーン 美品(F)

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即購入OK！おまとめ購入の場合はコメント下さい。お気持ち値下げさせていただきます(*^^*)✨水晶クラスターSIZE約12×7.5×7㎝重量約550g(多少の誤差あり)トラブル防止の為に購入前には必ずプロフィールに目を通していただき、問題が無いかご確認下さい。こちらの商品は自宅保管しているものです。4～7日以内に発送致しますので、お急ぎの方はご遠慮下さい。プチプチで包みビニール袋に入れダンボール箱での発送です。全てご理解頂ける方にお譲り致します。この商品以外にもアメジスト、ローズクォーツ等の天然石を出品しております。宜しければご覧下さい。パワーストーン風水お守り浄化運気インテリア素材···石材