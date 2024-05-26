プレシャスモーメント Chapel Exclusive 天からの贈り物 レア

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プレシャスモーメントチャペル限定作品#135992HeavenMustHaveSentYou\"天からの贈り物\"H13×W11.8×D7.4cm(1996年)箱付き。レア~アメリカミズーリ洲にある、サム·ブッチャー氏の実家跡に建てられた大レジャーランドがチャペルです~自己管理していたお品です。多少の汚れや製作過程のスレ等はあると思いますが、見る限りでは状態は良く、ひび欠けはありません。今ではなかなか手に入らないお品ですのでこの機会に如何でしょうか。プレシャスモーメンツが初めて登場したのは1978年でした。サム·ブッチャー氏の描くイラストの世界に魅せられたエネスコ社の前社長ジン·フリードマン氏が、友人の彫刻家·藤岡八洲平氏に原型を依頼し陶磁器の人形を製作し、世に送り出しました。そして1978年に21体の陶磁器人形が紹介されました。最初の人形が\"LoveOnAnother\"です。プレシャスモーメンツの心「愛おしく思いやりを込めて分かち合う」のメッセージが根底に流れています。2005年の7月を境にエネスコ社が販売を停止しましたが、サム·ブッチャー氏の息子率いるPMI(プレシャスモーメンツインク)が開発と販売、世界にいる10万人を誇る2つのコレクターズ·クラブの運営を引き継ぎました。商品の状態に神経質な方のご入札はご遠慮下さい。即購入可能。宜しくお願い致します。検索用プレシャスモーメンツチャペル限定品少女天使銅像フィギュア陶磁器人形エネスコ社置物