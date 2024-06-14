TOKYO Disney RESORT Christmas 2010 プーさん

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クリスマスシーズンのディズニーリゾートにて購入。「TOKYODisneyRESORTChristmas2010」可愛すぎて使えず結局箱ごと飾ってました。未使用のためきれいな状態ですが、自宅保管をしていたため箱は若干劣化してるかと思いますのでご理解いただける方へ。