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A50 アメジストダブルポイント
商品番号 I66256909895
商品名

A50 アメジストダブルポイント
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 2,262 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品スペックアメジストダブルポイントサイズ:68×29.1×21.1mm重さ:54g産地:ブラジル☆無言購入、即購入も歓迎します。☆天然石のため、表面に目立たない程度の凹み・傷・クラックインクルージョンがございます。☆原石好きな方にもオススメです。◆備考アメジストは日光に弱いです。紫外線によって退色する性質があります。設置する場所については、何カ月も直射日光の当たる場所に置くのは避けることを推奨いたします。
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アメジストダブルポイント (バイーア州/ブラジル産)84.3g | nomka

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高品質の天然アメジストパープルクリスタルダブル杖ヒーリングポイント

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★ブラジル・バイーア州産★AAアメジストポイント - 天然石アクセサリー＆天使雑貨　Angel☆Stone

A50 アメジストダブルポイント
◆独特の魅力を持つアメジスト◆希少なダブルポイント◆虹入りも◆大人気浄化アイテム◆1点物◆アメジストダブルポイント置物◆長さ約14.5cm◆石重さ約656ｇ◆専用木製台座付き◆【ブラジル産】

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