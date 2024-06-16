【アメリカン雑貨】スチームパンク風 ミニチュアダックスフンド フィギュア 置物

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【国内に在庫致しておりますので、即発送可能です！】スチームパンク風のミニチュアダックスフンドになります。【サイズ】幅190×奥行65×高さ130mm樹脂製機械仕掛けのような、レトロフューチャーなデザインです！ヴィンテージ調の塗装が施されており、味わい深い仕上がりとなっております。(メッキ調の塗装で表面はざらざらとしておりますが光沢が御座います。)新品未使用ですが海外輸入品のため微細なキズ・色ムラなどは御容赦下さいませ。種類···その他素材···その他テイスト···アンティーク・クラシック、インダストリアル、ポップ・カジュアル、西海岸・マリン風高さ···～19.9cm性別···男フィギュア種類···その他素材···その他スケール···ノンスケール