有田焼　しん窯　青花　浅の葉　モーニングプレート（大）２枚



モーニングプレート S ASANOHA しん窯 青花 モーニングプレート S ASANOHA しん窯 青花



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こちらは購入して一度洗って食器棚に収納しておりました。使用は一度もしておりません。少し繊細な感じで割ってしまいそうですので一度も使用しないままです。裏側の黒い点は、購入当初よりございます。こちらの麻の葉模様の（大）は、現在ネットでも販売されていないようです。定価¥4,400（一枚）サイズ：21.6cm×21.6cm×1.4cm素材：磁器（有田焼）窯元：しん窯（佐賀県有田町）機器：電子レンジ、食洗機、オーブン使用可お皿/お椀/デザート食器···皿/プレートカラー···ホワイト