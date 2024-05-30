Starbucks スターバックス マグカップ 福袋限定未使用

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商品詳細
未使用です！！スターバックスから出ている福袋の中に入っていた限定ガラスマグカップのセットです。使わないので使ってくれる人にお譲りしたいです。写真を撮るために開封しておりますのでご了承くださいませ。容量350ml今回バラ売りはしておりません、ご容赦ください。お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)グラス/カップ/酒器···マグカップ素材···ガラス#スターバックス#Starbucks#スタバ#コーヒー#マグカップ#コップ#グラス
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