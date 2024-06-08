ルチル　極上　ルチルクォーツ　スモーキー　タイチンルチル

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商品詳細
極太の針(タイチン)もしっかり入っておりとても美しいルチルの原石です。間違い無く極上品です。針はもちろんですが、形もとても素敵な一品です。似た物はなかなか見つけられないかと思います。現在価値がどんどん上がっています！資産価値の高い鉱石です。サイズは約11×8×8#天然石#パワーストーン#タイチン#鉱物#宝石#ルチルクォーツ#ルチル
http://narcologia.ru/goods/parenthesis354544.html
http://narcologia.ru/goods/preference30238.html
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さいたま 大宮 | 天然石 パワーストーン 販売店|石の記録 / 放射ルチル ...
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極上 最高級 天然 タイチンルチル タイチンキャッツアイルチル 7.7~7.8mm 1粒価格 粒売り 残り24粒 鑑別済 鑑別書 オールドストック 貴重
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