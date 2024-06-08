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ルチル　極上　ルチルクォーツ　スモーキー　タイチンルチル
商品番号 D10216271152
商品名

ルチル　極上　ルチルクォーツ　スモーキー　タイチンルチル
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 115,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

極太の針(タイチン)もしっかり入っておりとても美しいルチルの原石です。間違い無く極上品です。針はもちろんですが、形もとても素敵な一品です。似た物はなかなか見つけられないかと思います。現在価値がどんどん上がっています！資産価値の高い鉱石です。サイズは約11×8×8#天然石#パワーストーン#タイチン#鉱物#宝石#ルチルクォーツ#ルチル
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