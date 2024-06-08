レア品　真鍮　ヴィンテージ　無垢材スツール　journal standard

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レア品 ヴィンテージ 真鍮スツール 回転椅子journalstandardfurnitureインダストリアルなアクセントに最適なスツールマンゴーウッドと風合いのあるアイアンが独特のヴィンテージ感を漂せます。ご使用環境やお使いになる方のお好みに合わせて座面を回転させて高さの調整が可能です。日常使いからアクセント使いまで 置く場所を選ばす 幅広くお使いになれます。ヴィンテージのお品につき 座面のヴィンテージ感や真鍮の足のシャビー感がありますがそれもお洒落な味です。神経質な方はご遠慮下さい。お探しの方はぜひ！ 中々出ないお品です。都内のお洒落なアンティーク家具屋さんで34800円で購入横幅31奥行31高さ53から70くらい#ブルックリン #アーバンインダストリアルシンガーunicoウニコアクタス飛騨産業キツツキ 柏木工ACTUSカリモク秋田木工マルニ木工ドマー二イデーコンランショップBoconceptボーコンセプトドレクセルヘイジマスターウォール横浜ダニエルmaruniクラッシュゲートtruckfurniturewtwスキャンティークgプランGプランアクメアクメファニチャーチェストキャビネットサイドボードテレビボード棚飾り棚コンソールラックタンスシェルフアンティーク家具ヴィンテージミッドセンチュリークラシックモダンモダンテイスト書斎アメリカ家具イタリア家具北欧北欧家具イギリス家具