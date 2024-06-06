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商品詳細
サイズW630×D420×H390(mm)カラーカバー：[定番]ベージュ(K41C)/ファブリックC脚部：チークカラー材質カバー：ポリエステル・コットン・レーヨン・ナイロン・アクリル座：ウレタンフォームフレーム：アッシュ突板脚部：バーチ仕上げフレーム：ウレタン樹脂塗装脚部：ラッカー塗装重量商品重量：約12kg備考付属：脚部フェルトカバー：手洗い・ドライクリーニング可
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