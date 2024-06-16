高密度キルトマルチカバーWH 200×250cm

インテリアに合わせやすいシンプルな無地のキルト。キルトの糸の色もホワイトです。3人がけのソファー、ダブルベッドなどにぴったりの大きさです。サイズは200×250cmです。両面 綿100%190×190cmサイズは11,980円です。ご希望の方はコメントお願い致します。通販でリーズナブルなキルトマルチカバーはここまで高密度なものはないです！そしてポリエステルのものが多いですが、工場直輸入だからできるお値段になります！^^百貨店では2万円以上するものですが、工場直輸入だからできる価格です^^他にもインテリアアイテム多数出品してるので是非ご覧ください♪おまとめ買い割引もございます！ローラアシュレイ、フランフラン、アフタヌーンティー、マリメッコ、キャスキッドソンミントン、ピンクハウス、フェイラー、ザラホーム、ニトリ、イケヤ、ウィリアムモリス、リバティ、サンダーソン、ヴェッジウッド、ロイヤルコペンハーゲン、ジョージジェンセン、イッタラ、フェンディ、ラルフローレン、ナハトマン、リチャードジノリ、ラグ、マット、こたつカバー、花柄、造花、インテリア、インテリア雑貨、インテリア小物、お好きな方是非^^カバーサイズ···3人掛け用



高密度キルト マルチカバー 約200×250cm [GARNET]



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