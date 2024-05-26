ロフトベッド コンセント付き収納棚ロフトベッド ハイタイプ はしご付き耐震

商品仕様：素材スチール+MDFカラーホワイト/ブラック商品サイズ幅216×奥行105×高さ170cm梱包個数1梱包サイズ幅108×奥行47×高さ35cm重量（Grossweight）45kg耐荷重約150KG組立品/完成品組立品商品の説明：ロフトベッドでお部屋を自由にデザインロフトベッドで限りあるスペースを賢く使って、お部屋をすっきりします。階段はベッドと一体となり、お部屋の限られたスペースを最大限に活用。ベッド下に机も付きで、快適な眠りも勉強も叶える一台です。。ラック・デスク付きロフトベッドが登場！勉強·仕事スタイルとリラックススタイル両立できる様々なーンで活用できるロフトベッドアイディア次第でいろいろな使い方可能。勉強スタイル、仕事スタイル、リビングスタイル、全部楽しめます！ディスプレイもできる収納棚三段階収納棚があり、収納に使うにも、ディスプレイに使うにもできます。二口コンセント付きディスクとコンセント付き宮棚机の上に便利な２口コンセント付き。勉強しながら充電したり照明したりすることができます。とにかく省スペース垂直タイプハシコは場所を取らず省スペース、見た目もすっきりしています。



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