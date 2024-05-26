THONET トーネット ラタンスツール



stoop | Bent Wood Round Stool in Rattan and Wood for THONET stoop | Bent Wood Round Stool in Rattan and Wood for THONET



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Bentwood Stool / ベントウッドスツール【B】〈トーネット・THONET・曲木・カウンターチェア・ハイスツール・籐・ラタン・アンティーク・ヴィンテージ〉112310 | SHABBY'S MARKETPLACE アンティーク・ヴィンテージ 家具や雑貨のお店 powered by ... Bentwood Stool / ベントウッドスツール【B】〈トーネット・THONET・曲木・カウンターチェア・ハイスツール・籐・ラタン・アンティーク・ヴィンテージ〉112310 | SHABBY'S MARKETPLACE アンティーク・ヴィンテージ 家具や雑貨のお店 powered by ...



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THONET チェア no.214M ナチュラル【受注品】 THONET チェア no.214M ナチュラル【受注品】



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THONET チェア no.215R ナチュラル【受注品】 THONET チェア no.215R ナチュラル【受注品】



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Thonet Bentwood Chair / トーネット ベントウッド チェア【D ... Thonet Bentwood Chair / トーネット ベントウッド チェア【D ...



トーネット × 無印良品 MUJI MUJI manufactured by THONET No13 ベント ... トーネット × 無印良品 MUJI MUJI manufactured by THONET No13 ベント ...

ドイツ『THONET/トーネット』社製、ラタンスツール。※大幅値下げ済みの為お値下げ交渉不可です。送料、手数料が高額な為ご理解下さい。よろしくお願いいたします。希少なストレートレッグモデル。70年代のモデルはなかなか市場に出回りません。通常使用しており、ラタンは破けてしまっていますが安価にて貼り替え可能です。ご購入者様で貼り替え修理をお願いいたします。トーネットを多数取り扱う信頼のおける家具店にて数年前に購入しました。同モデルは現在では殆ど市場に出回っていない為ラタンの張り替え費用を加味してもお手頃かと思います。