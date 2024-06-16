■DIY　手造り・男前　古材足場板＆流木で、スツール木製ベンチ・花台や飾り台にも



SALEアイテム 古材足場板＆流木で、スツール木製ベンチ・花台や飾り ...



□DIY 手造り・男前 古材足場板＆流木で、スツール木製ベンチ・花台や ...



□DIY 手造り・男前 古材足場板＆流木で、スツール木製ベンチ・花台や ...



□手造り・男前 古材足場板＆流木で、スツール木製ベンチ・花台や飾り ...



ベンチ スツール 古材 足場板 ラック ダイニングチェア-



□DIY 手造り・男前 カフェ風古材足場板長角スツール木製 ...



□DIY 手造り・男前 カフェ風古材足場板長角スツール木製 ...



□手造り・男前 古材足場板＆流木で、スツール木製ベンチ・花台や飾り ...



□DIY 手造り・男前 カフェ風古材足場板スツール木製カウンターチェアー、-



古材 アンティーク風スツール 花台 飾り台 ダメージ ヴィンテージ 足場 ...



足場板 踏み台 花台 スツール 古材 多用途 椅子（チェアー）・スツール ...



足場板 踏み台 花台 スツール 古材 多用途 椅子（チェアー）・スツール ...



2023年最新】縁台 木製 縁台の人気アイテム - メルカリ



大人気新品 スツール ターコイズ スツール - jazzwerkstattgraz.at



古材を使ったベンチ 椅子 ディスプレイ台 花台 木工 無骨 男前系 店舗 ...

■DIY 手造り・男前 古材足場板＆流木で、スツール木製ベンチ・長椅子 花台や飾り台にも座面は足場板（68.5㎝×19.9㎝×厚さ33㎜） 高さ約44.3㎝流木は淡水域で採取された木材です、！十分な水洗い洗浄しておりますが、多少の黒ずみはそのまま残しております。アンティックワックス（ウオールナット）でざっくり仕上げました花台や飾り台にもいい！！！玄関などの足ふみ台，縁台代わりにも。当方素人DIYハンドメイド品です。天然木を使用の為多少板の反り傷ひび、ささくれ、誤差等あると思います、また、作業中の塗装むら、パテ跡 剥げ、傷、があります、神経質な方はご遠慮ください。多少のアバウトさがありますが、味わいとしてご理解の上でのご購入をお待ちしていますね。梱包はクッション材（プチプチ）とリサイクルダンボールを利用致しますのでご了承下さい。 #ヘザーブラウン#古木風 #アンティック風 #花台 #インテリア #スツール #F4 #SM #F6 #アクリル #油彩額 #額縁