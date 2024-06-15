カーク・パトリック 置物 インテリア デコイ

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ニワトリ雄長さ28センチ～37年前にアメリカで購入したものです。ニワトリはアメリカでは良い習慣が繰り返される象徴として昔から愛されてます。～声をかけると応えてくれる愛くるしい仕上がりになっています。※北海道、沖縄、離島の方は着払いにて対応致します。購入前にお知らせ下さいませ。