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美品 LLADRO／リアドロ フィギュリン／笛を吹く天使 　可愛い
商品番号 R77865561764
商品名

美品 LLADRO／リアドロ フィギュリン／笛を吹く天使 　可愛い
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 3,783 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品LLADRO／リアドロフィギュリン／笛を吹く天使　可愛い　エンジェル　リヤドロリアドロ人形置物　飾り物　可愛いフルート天使シリーズ箱はありません。お祝いのお返しにいただきました。少し飾ってあとは大事に保管してました。16×8×11cmだいたいです。
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