美品 LLADRO／リアドロ フィギュリン／笛を吹く天使 　可愛い

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商品詳細
美品LLADRO／リアドロフィギュリン／笛を吹く天使 可愛い エンジェル リヤドロリアドロ人形置物 飾り物 可愛いフルート天使シリーズ箱はありません。お祝いのお返しにいただきました。少し飾ってあとは大事に保管してました。16×8×11cmだいたいです。
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http://narcologia.ru/goods/seamless796529.html
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