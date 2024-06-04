ビンテージ雑貨　イタリアピエロ　インテリア陶磁器　アンティークフィギェア

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イタリアメーカー(パステルセラミカ)のサイン入り陶器フィギァ職人の手作り繊細でユーモラスなピエロサイズ 高さ 約33cm 横幅 約22cm 奥行 約12cm ビンテージ品ですが美品です 後ろに小さな欠けがあります(写真10で確認して下さい)アンティーク中古品とご認識納得のうえご購入検討よろしくお願い致します