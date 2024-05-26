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作者不明　赤地龍図金襴香合
商品番号 Y91814426666
商品名

作者不明　赤地龍図金襴香合
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 22,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

径　５．５センチ位高　５センチ位
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