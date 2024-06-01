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- 値下げ！アンティーク 天使のレース 額装品 エンジェル オマケ付き
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商品詳細
アンティーク天使のレース 額装品サイズ（約）レース 21×28.5cm額 30.5×37cm厚み3cmオマケに画像4の天使のプッシュピンと壁飾りをお付けします。（現行品）母が20年位前にコレクションしていたものです。当時、こちらのアンティークレースは、人気があり１万円以上したそうです。レースの形に合う額がなかなか見つからず苦労したそうですが、額自体は、アクリル板のようで、比較的安価で購入したようです。額は、経年劣化がやや見られますが、レースは額装していたためか、比較的綺麗だと思いますが、神経質な方は、購入をご遠慮ください。とても希少な可愛いレースなので、天使がお好きなアンティークにご理解ある方にお譲りしたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/stair701000.html
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