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✧シルキーフローライト ラベンダー グリーンエンジェル 天使【A】✧
商品番号 M60627548096
商品名

✧シルキーフローライト ラベンダー グリーンエンジェル 天使【A】✧
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 1,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます.。.:*:.✧フローライトエンジェル【A】✧size：約88×40×29mmweight：約95gシルキーフローライトのラベンダーカラーとグリーンカラーのグラデーションが美しいエンジェルです。見ているだけで癒やされる優しい雰囲気で、カービングもとても繊細です。匿名配送→ゆうパケットポスト#天然石#パステルフローライト#エンジェル#天使#カービング#水晶フォロー割引き5%offおまとめ割引いたしますので他商品もご購入の方は先にご連絡いただけますようお願いします。※同梱可能なもの　꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°✦天然石のため、欠け・キズ・クラック・凸凹等が見られる場合がございますが、それも天然石ひとつひとつの個性として楽しんでいただければと思います。✦写真はできるだけ本物に近い色味になるよう努めておりますが、ご使用の閲覧環境によりお色が違って見える場合がございます。予めご了承ください✦撮影小物は商品に含まれておりません
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http://narcologia.ru/goods/diamond851658.html 専門店では専門店では✧シルキーフローライト ラベンダー エンジェル ...
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✧シルキーフローライト ラベンダー グリーンエンジェル 天使【A】✧ラベンダーフローライト 天使さま | ＋Crystals. 天然石SHOP
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✧シルキーフローライト ラベンダー グリーンエンジェル 天使【A】✧レインボーフローライト エンジェル 天使 | ホシノカケラ STONE/AROMA/ART
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