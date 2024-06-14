✧シルキーフローライト ラベンダー グリーンエンジェル 天使【A】✧

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ご覧いただきありがとうございます.。.:*:.✧フローライトエンジェル【A】✧size：約88×40×29mmweight：約95gシルキーフローライトのラベンダーカラーとグリーンカラーのグラデーションが美しいエンジェルです。見ているだけで癒やされる優しい雰囲気で、カービングもとても繊細です。匿名配送→ゆうパケットポスト#天然石#パステルフローライト#エンジェル#天使#カービング#水晶フォロー割引き5%offおまとめ割引いたしますので他商品もご購入の方は先にご連絡いただけますようお願いします。※同梱可能なもの ꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°✦天然石のため、欠け・キズ・クラック・凸凹等が見られる場合がございますが、それも天然石ひとつひとつの個性として楽しんでいただければと思います。✦写真はできるだけ本物に近い色味になるよう努めておりますが、ご使用の閲覧環境によりお色が違って見える場合がございます。予めご了承ください✦撮影小物は商品に含まれておりません