当時物　アンティーク　木彫り　壁掛け　壁掛けフック　リーフ　アイヌ　昭和レトロ

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即購入大歓迎ですが一般常識範囲内での値下げ交渉には積極的にお答えします(^^)希望金額をご提示頂けるとお取引がスムーズなので助かります。原則早いもの勝ちなので専用は作っておりません。┈・┈・┈・┈・┈・┈■商品詳細古民家から出てきた木彫りの壁掛けでレトロな雰囲気がとてもお洒落です。物をかけるフックがあるので、実用的にもお使い頂けると思います。1点物になりますので、レトロな壁掛けフックをお探しの方はこの機会にどうぞ^^┈・┈・┈・┈・┈・┈■size（素人寸法）：高さ ：27cm横幅 ：17cm※取り扱っている商品が多いため、sizeが記載されていないものは画像にてご確認願います。┈・┈・┈・┈・┈・┈■その他※画像の物が全てになります。古い物を多数扱っておりますので、少しでも不安に感じる方はご購入をお控えください。※発送は簡易梱包にて発送させて頂きます。他にも昭和レトロなものやヴィンテージ商品を多数取り扱っています。興味のある方はぜひご覧ください。#黒吉SHOP#昭和レトロ#大正浪漫テイスト...アンティーク主な素材...木製壁飾りの種類...その他