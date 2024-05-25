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- 304 水晶 ポイント 水晶さざれ石 2点セット
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商品詳細
商品スペック水晶 ポイントサイズ:約70.2×43.4×35.2mm重さ:167g産地:アフリカブラジル産水晶さざれ石 100g木皿は付きません。☆無言購入、即購入も歓迎します。☆天然石のため、表面に目立たない程度の凹み・傷・クラックインクルージョンがございます。☆原石好きな方にもオススメです。
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