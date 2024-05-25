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304 水晶 ポイント 水晶さざれ石　2点セット
商品番号 L93337020702
商品名

304 水晶 ポイント 水晶さざれ石　2点セット
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,613 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品スペック水晶　ポイントサイズ:約70.2×43.4×35.2mm重さ:167g産地:アフリカブラジル産水晶さざれ石　100g木皿は付きません。☆無言購入、即購入も歓迎します。☆天然石のため、表面に目立たない程度の凹み・傷・クラックインクルージョンがございます。☆原石好きな方にもオススメです。
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