ル・クルーゼ　スモールティーポット

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商品詳細
ルクルーゼのスモールティーポットです。新品未使用です。中にはフィルターが付いています。素材 陶磁器色 オレンジ×レッド大きさ 取っ手込み 約13cm×20cm 蓋をした高さ約12cm容量600ml 重量610g長く箱のまま保存していたため箱は汚れがあります。新品未使用ですが自宅保管をご理解頂き購入して頂ければと思います。#ティーポット#スモールティーポット#ルクルーゼ#LECREUSET#紅茶
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