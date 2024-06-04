干支辰の置物　三枝惣太郎　縁龍　龍の置物

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商品詳細
実家を整理してたら出てきました。デザインなどから三枝惣太郎氏の作品だと思われます。保管に伴う細かなスレなどあります。玄関や床間などのインテリアとして活躍してくれる一品となっています。
http://narcologia.ru/goods/influenza325793.html
http://narcologia.ru/goods/approximate706920.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect859370.html
干支辰の置物 三枝惣太郎 縁龍
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