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イッタラ　オイバトイッカ　フェスティブ　キウィ
商品番号 V86417600496
商品名

イッタラ　オイバトイッカ　フェスティブ　キウィ
ブランド名 イッタラ
特別価格 税込 24,307 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気ブランド/シリーズ...iittalaBirdsbyToikka(イッタラバード)種類...その他素材...無鉛ガラステイスト...モダン,北欧,北欧モダン高さ　195mm845グラムW240D160mmメイドインフィンランドスコープ20周年記念鳥少し飾っていました。職人による手作りのため、尾にハサミ跡、ガラスの気泡、他にも気泡や黒点がガラス内部に含まれていることがあります。イッタラバードの特性にご理解のある方に。箱なし、底部にイッタラロゴシールあり。定価税込み79200円ご購入前にプロフィールをごらんください。
http://narcologia.ru/goods/ordering685979.html
http://narcologia.ru/goods/septet742519.html
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