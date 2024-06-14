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商品詳細
人気ブランド/シリーズ...iittalaBirdsbyToikka(イッタラバード)種類...その他素材...無鉛ガラステイスト...モダン,北欧,北欧モダン高さ 195mm845グラムW240D160mmメイドインフィンランドスコープ20周年記念鳥少し飾っていました。職人による手作りのため、尾にハサミ跡、ガラスの気泡、他にも気泡や黒点がガラス内部に含まれていることがあります。イッタラバードの特性にご理解のある方に。箱なし、底部にイッタラロゴシールあり。定価税込み79200円ご購入前にプロフィールをごらんください。
http://narcologia.ru/goods/ordering685979.html
http://narcologia.ru/goods/septet742519.html
http://narcologia.ru/goods/plaque904507.html
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別注 イッタラバード フェスティブキウイ＆スレヴィ オイバトイッカ SCOPE
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イッタラ オイバトイッカ フェスティブ キウィ-
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