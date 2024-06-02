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WEDGWOOD 記念プレート 、ミレニアムカレンダープレート　飾り皿2枚
商品番号 L24306207551
商品名

WEDGWOOD 記念プレート 、ミレニアムカレンダープレート　飾り皿2枚
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。WEDGWOODウェッジウッド記念プレート、ミレニアムプレートカレンダープレート　飾り皿2枚です。WEDGWOODHISTORICYEARPLATE2000⑩サイズ　直径　約23cm　　　　高さ　約2cmWEDGWOODカレンダープレートサイズ　直径　約26.5cm　　　　高さ　約2.5cm新品未使用のまま自宅保管していました。ご理解のある方よろしくお願いします、神経質な方はご遠慮ください。お皿/お椀/デザート食器···皿/プレート
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