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- WEDGWOOD 記念プレート 、ミレニアムカレンダープレート 飾り皿2枚
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。WEDGWOODウェッジウッド記念プレート、ミレニアムプレートカレンダープレート 飾り皿2枚です。WEDGWOODHISTORICYEARPLATE2000⑩サイズ 直径 約23cm 高さ 約2cmWEDGWOODカレンダープレートサイズ 直径 約26.5cm 高さ 約2.5cm新品未使用のまま自宅保管していました。ご理解のある方よろしくお願いします、神経質な方はご遠慮ください。お皿/お椀/デザート食器···皿/プレート
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