骨董☆花器　仏具　置物☆銅器　金属

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商品詳細
骨董店を営んでいた父の私物になります。詳しいことはわかりませんので、画像にてご判断いただき、気に入っていただけた方のご購入をお待ちしております。サイズ:高さ13.5cm他サイトでも出品しておりますので、ご購入前にコメントで在庫確認をお願いします。また、プロフィールをご確認下さい。
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