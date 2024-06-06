骨董☆花器　仏具　置物☆銅器　金属

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骨董店を営んでいた父の私物になります。詳しいことはわかりませんので、画像にてご判断いただき、気に入っていただけた方のご購入をお待ちしております。サイズ:高さ13.5cm他サイトでも出品しておりますので、ご購入前にコメントで在庫確認をお願いします。また、プロフィールをご確認下さい。