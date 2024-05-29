ビンテージ木製看板 ルート６６アメリカンウッドサインボード (BIG)

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ビンテージ木製看板ルート６６アメリカンウッドサインボード(BIG)【ルート66、本物のビンテージ看板を再現】ルート66で実際に使われていたビンテージ木製看板を忠実に再現。近くで見ても、長年飾られていたかのような存在感を有しています。【耐水性のある木材で屋外使用可能】JASマーク最高基準の耐水性をクリアした木材のみ採用。本来は建築物に使われる頑丈な木です。屋外使用はもちろん、インテリアとして末永く飾れる高品質の木製看板です。【100%天然木・国産スギ、ヒノキなど使用】木材は天然木を薄くスライスし、木の繊維が互い違いになるように複数枚貼り合わせています。これにより強度が上がるので、落としても割れない頑丈さです。【食品衛生法適合の安全なニスを採用】木製看板の最表面は食品衛生法適合の舐めても問題ないニスを採用。本来は木製食器に使われるニスです。お子さんやペット、敏感な方がいる家庭も安心して飾れます。もちろん、木材、ニスともに、ホルムアルデヒド発散等級はF☆☆☆☆の最高等級品です。【ルート66木製看板のエイジング加工】長年使われてきた風化感を出すため、エイジング加工は４工程も重ねています。看板職人が１つ１つ時間をかけて加工を施したその重厚感は圧巻。部屋に飾ると、空間の雰囲気がガラッとビンテージ色に変わります。管理番号$$6502