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Francfranc × ANNA SUI プレート フラワー Mブルー　2点
商品番号 X84857651733
商品名

Francfranc × ANNA SUI プレート フラワー Mブルー　2点
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 1,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きまして、ありがとうございます。フランフラン×ANNASUIコラボ第２弾プレートの中央に華やかなお花がデザインされています。丸いお皿のピンク色の縁が引き締まりますね。プレートの裏には、さりげなく憧れのANNASUIのロゴ。※店舗購入により、色ムラ、高台などの　カケのチェック済みです。※ANNASUI箱に保管していました。　発送は、宅急便コンパクト、または、　ネコポス専用箱での発送となります。【商品説明】①商品名：ANNASUIプレート　　　　　フラワーMブルー　2点　サイズ：W181×D181×H20mm　素材：　ストーンウェア※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※世界的なファッションブランドのANNASUIとFrancfrancのコラボレーションから生まれた、大胆な花柄のセラミックプレートです。ANNASUIらしさたっぷりのカラーリングと華やかなデザインは唯一無二の存在感。まるでアートのような佇まいで、洗練された特別なシーンを演出します。今回のコラボレーションではANNASUIのゴージャスでロマンティックな世界観を堪能できる色とりどりのテーブルウェアをご用意しました。ぜひシリーズでコーディネートをお楽しみください。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※#フランフラン#ANNASUI#アナスイ#ティーポット#ティーカップ#カップアンドソーサー#ボウル#ディーププレート#プレート#小花柄#花柄#ポット#ボウル#紫#パープル#ピンク#限定品#人気#完売#薔薇#バラ#ばらカラー···ブルー
http://narcologia.ru/goods/assessor173003.html
http://narcologia.ru/goods/choice463485.html
http://narcologia.ru/goods/message141827.html
Francfranc × ANNA SUI プレート フラワー Mブルー　2点
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