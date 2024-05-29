Francfranc × ANNA SUI プレート フラワー Mブルー　2点



ANNA SUI プレート フラワー M ブルー



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【ANNA SUI】プレート★フラワー★M★ブルー★Francfranc

ご覧頂きまして、ありがとうございます。フランフラン×ANNASUIコラボ第２弾プレートの中央に華やかなお花がデザインされています。丸いお皿のピンク色の縁が引き締まりますね。プレートの裏には、さりげなく憧れのANNASUIのロゴ。※店舗購入により、色ムラ、高台などの カケのチェック済みです。※ANNASUI箱に保管していました。 発送は、宅急便コンパクト、または、 ネコポス専用箱での発送となります。【商品説明】①商品名：ANNASUIプレート フラワーMブルー 2点 サイズ：W181×D181×H20mm 素材： ストーンウェア※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※世界的なファッションブランドのANNASUIとFrancfrancのコラボレーションから生まれた、大胆な花柄のセラミックプレートです。ANNASUIらしさたっぷりのカラーリングと華やかなデザインは唯一無二の存在感。まるでアートのような佇まいで、洗練された特別なシーンを演出します。今回のコラボレーションではANNASUIのゴージャスでロマンティックな世界観を堪能できる色とりどりのテーブルウェアをご用意しました。ぜひシリーズでコーディネートをお楽しみください。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※#フランフラン#ANNASUI#アナスイ#ティーポット#ティーカップ#カップアンドソーサー#ボウル#ディーププレート#プレート#小花柄#花柄#ポット#ボウル#紫#パープル#ピンク#限定品#人気#完売#薔薇#バラ#ばらカラー···ブルー