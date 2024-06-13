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レムリアンシードクリスタル オレンジ色 天然石
商品番号 Q46126472619
商品名

レムリアンシードクリスタル オレンジ色 天然石
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 22,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

珍しいオレンジ色のレムリアンシードクリスタルです。産地ブラジル・ミナスジェライス州。本当に綺麗な水晶です。おすすめです。お値段交渉致します。ご希望金額をお伝えください。
http://narcologia.ru/goods/recuperation601921.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate23977.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney305749.html
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[ブラジル/セーラデカブラル産]タンジェリンレムリアンシードクリスタル/オレンジレムリアン（全長約8.5cm、約116g）

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