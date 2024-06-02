【限定品】アンリ人形★サラケイ✩★ Flowers For You

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■商品詳細■アンリ人形とは、イタリアの最北部、南チロル地方の「サンタ・クリスティーナ」という小さな村で熟練の木彫り職人たちの手によって生み出されている木彫りのドールです。初期のころの作品は、そのほとんどがマリア像やキリスト像等の宗教的な彫刻でした。やがて、その芸術性は評判となり、ヨーロッパに広く知れ渡るようになりました。アンリ人形は職人の手によって一つ一つ手作りされるため、多くの工程を経て完成に至ります。しかし、一人の職人がすべての工程に携わることはなく、顔なら顔のみ、手なら手のみ、という具合に分業方式を採用しています。それぞれのパートを熟練の職人が専門的に仕上げていくという事になります。その結果、作品毎に作り手の癖が出ることがなく、バラツキのない質の高い作品が生み出されているのです。ベースの裏側にサラ・ケイという名前が刻印され、アンリのメダリオンが埋め込まれた美しい作品です。さらに、2000体限定の製作であり、製作番号173を備えています。箱はございませんが、状態は良好です。☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★■基本情報■【商品名】アンリ人形★サラ・ケイ✩★FlowersForYou【材 質】木製【サイズ】高さ：約17.5cm■状態■中古品ですが、目立った損傷はございません。■配送や梱包に関して■お支払いから３日以内で発送致します。新品の段ボールを使用し丁寧に梱包して発送します。☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★即購入OKコメント順ではなく、早いもの勝ちです。