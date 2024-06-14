80s foghat フォガット　Tシャツ バンド　イギリス　バンT

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FOGHAT | バンドTシャツとロックTシャツならTOKYO ROXX

ご観覧頂きありがとうございます。foghatのTシャツでございます。バンドTシャツ80sサイズM肩幅40cm身幅44cm着丈65cm袖丈16cm多少の誤差はご了承ください。商品の状態はチェックしておりますが見落としなどがあるかもしれませんのでご了承下さい。古着ですのでご理解頂ける方のみご購入お願い致します。即購入OKです。他にも海外バンド系の商品を出品しておりますので下記検索ワードから是非ご覧ください。#まつの境界線_海外バンド系商品ローリングストーンズエアロスミスニルヴァーナレッチリac/dcアイアンメイデンアンスラックスKISSキッスモトリークルーダフメタリカMetallicaTheBeatles,TheWho,TheRollingStones,TheKinks,TheStoneRoses,HappyMondays,JesusandMaryChain,TheCure,Joydivision,NewOrder,SexPistols,TheClash,Oasis,Blur,TheVerve,Pulp,Suede,PrimalScream,TheStrokes,RedHotChiliPeppers,NineInchNails,Nirvana,Soundgarden,SmashingPumpkins,ヴィンテージ,古着,バンドTシャツ,