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WTAPS T-6H 02 / CAP / COTTON DENIM キャップ
商品番号 F16732748606
商品名

WTAPS T-6H 02 / CAP / COTTON DENIM キャップ
ブランド名 ダブルタップス
特別価格 税込 5,117 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WTAPSのキャップです。フリーサイズ、試着のみの美品です。新品ですが折シワ、色むらがありますのでご了承下さい。カラー···ベージュ
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