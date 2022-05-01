Thunder Line Sun-Guard Mesh Tee

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カラー···COYOTE袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···夏猛暑のアウトドアシーンには欠かせないドライメッシュT!!大変、水はけがいい為通気性、速乾吸収に優れ、サマーシーズンのアウトドアシーンでも汗のベタつきが気にならづサラッとした快適な着心地を持続します。アウトドアの日焼け対策用、サーフィンのラッシュガードとしても使える仕様も魅力。1枚で着ても透け感はなく気になりません。ややルーズフィット、絶妙な長さの袖丈に設定されたオリジナルシルエットは、様々なアクティブシーンに対応できるよう運動性能を損なわないように考慮されており、リアルな外遊びから得た長年の経験が活かされたCAPTAINSHELMらしい提案。熟練した職人のいる国内工場にて縫製されたクオリティーの高いアイテムとなっています。(Model→T168cm/W62kg:Msize着用)【SIZE】XL：肩幅55cm身幅63cm 着丈73cm袖丈27.5cmこちらは、去年購入。数回着用。目立った傷や汚れはありません。お気軽にコメントお待ちしております！