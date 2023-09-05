59FIFTY FEAR OF GOD コーデュロイ7 1/2

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商品詳細
新品未使用ニューエラ公式購入にて使用しないので出品致します。箱は開封済みですが、送られてきたまま公式の箱で匿名発送致します。FEAROFGODESSENTIALSとのコラボレーションモデル。フロントにFEAROFGODのロゴ、レフトサイドにはニューエラのオールドロゴが入ります。内部のスウェットバンドにはニューエラのヴィンテージラベルとFEAROFGODESSENTIALSのラベルが付きます。カラー···ブラウン形···ベースボール
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